Annalisa e X Factor 2026 lei svela tutta la verità sul provino

Annalisa ha rivelato dettagli sul suo presunto provino per X Factor 2026, precisando che non è stata inclusa nella nuova stagione dello show trasmesso da Sky. La cantante ha spiegato che non ha partecipato alla selezione e che la produzione non ha considerato il suo nome tra i possibili concorrenti. La discussione è nata dopo alcune voci circolate sui social e media.

Annalisa svela la verità sul presunto provino per X Factor 2026 e la scelta della produzione di non inserirla nella nuova stagione dello show Sky. Nei giorni scorsi infatti era circolata un’indiscrezione riguardo la prossima edizione del talent che vedeva la cantante pronta a prendere il posto di Achille Lauro. A fermarla però sarebbe stato un provino andato male che avrebbe spinto la produzione a optare per un altro candidato. X Factor 2026, caccia al successore di Achille Lauro. La nuova edizione di X Factor sta per arrivare e i casting per trovare un degno successore di Achille Lauro sono già iniziati. Il cantante romano qualche settimana fa aveva annunciato la volontà di lasciare il programma dopo due edizioni fortunate.🔗 Leggi su Dilei.it

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