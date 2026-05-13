Annalisa non sarà il quarto giudice di X Factor la cantante interviene | Nessun provino

Annalisa ha chiarito di non aver sostenuto alcun provino per diventare giudice di X Factor, smentendo così le voci circolate nelle ultime ore. La cantante ha dichiarato di non essere coinvolta nel processo di selezione e ha precisato che non farà parte del cast come quarto giudice. La notizia arriva dopo indiscrezioni che la vedevano candidata alla posizione all’interno della giuria del talent show.

Annalisa ha smentito l'indiscrezione circolata sul suo conto. La cantante ha assicurato di non avere partecipato al provino per entrare nella giuria di X Factor.🔗 Leggi su Fanpage.it

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