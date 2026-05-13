Annalisa bocciata al provino come giudice di X Factor l’indiscrezione

Da dilei.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si diffonde la notizia che Annalisa non abbia superato il provino per entrare come giudice nella prossima stagione di X Factor. La produzione dello show sta ancora definendo i dettagli del cast, e la posizione del quarto giudice rimane incerta. Le selezioni per i giudici sono in corso, ma finora non ci sono state conferme ufficiali riguardo alle scelte definitive. La novità ha attirato l’attenzione tra gli appassionati del programma.

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La nuova edizione di X Factor prende forma tra conferme e valutazioni ancora in corso, con un punto interrogativo che continua a catalizzare l’attenzione: il quarto giudice. Dopo l’uscita di Achille Lauro, la produzione è al lavoro per individuare il profilo più adatto a completare la giuria, già in parte definita. Tra i nomi circolati nelle ultime settimane figura anche quello di Annalisa. A rivelarlo è il giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica C’è Chi Dice, aggiungendo un elemento a un casting che, come da tradizione, resta avvolto nella riservatezza fino all’annuncio ufficiale. Quella della cantante ligure sarebbe stata una candidatura di peso.🔗 Leggi su Dilei.it

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“Nella lista dei provinati come giudice di X Factor è finita Annalisa. Per lei non una vera bocciatura, ma il gruppo di lavoro ha puntato su un uomo”: l’indiscrezione di ChiIn questi mesi la produzione e gli autori di X Factor 2026 sono al lavoro per sostituire nel ruolo di giudice Achille Lauro.

Annalisa era in corsa per un posto a X Factor come quarto giudice, ma poi la scelta è caduta su un uomoAnnalisa tra i nomi valutati per il quarto giudice di X Factor, ma la scelta è ricaduta su un uomo.

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