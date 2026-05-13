Annalisa bocciata al provino come giudice di X Factor l’indiscrezione
Si diffonde la notizia che Annalisa non abbia superato il provino per entrare come giudice nella prossima stagione di X Factor. La produzione dello show sta ancora definendo i dettagli del cast, e la posizione del quarto giudice rimane incerta. Le selezioni per i giudici sono in corso, ma finora non ci sono state conferme ufficiali riguardo alle scelte definitive. La novità ha attirato l’attenzione tra gli appassionati del programma.
La nuova edizione di X Factor prende forma tra conferme e valutazioni ancora in corso, con un punto interrogativo che continua a catalizzare l’attenzione: il quarto giudice. Dopo l’uscita di Achille Lauro, la produzione è al lavoro per individuare il profilo più adatto a completare la giuria, già in parte definita. Tra i nomi circolati nelle ultime settimane figura anche quello di Annalisa. A rivelarlo è il giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica C’è Chi Dice, aggiungendo un elemento a un casting che, come da tradizione, resta avvolto nella riservatezza fino all’annuncio ufficiale. Quella della cantante ligure sarebbe stata una candidatura di peso.🔗 Leggi su Dilei.it
Angelica Bove La notte - X Factor 2023 Audizioni #XFactorRewatch
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