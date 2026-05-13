Anna Pepe e il selfie con Mattarella al Quirinale | Grazie per l’invito Mr President

Stamattina, al Palazzo del Quirinale, si è svolto un evento in occasione del 145esimo anniversario della Società Italiana degli Autori ed Editori. Tra i presenti c’era anche la rapper Anna Pepe, che ha condiviso sui social un selfie con il presidente della Repubblica. Nel post, l’artista ha ringraziato il presidente per l’invito, scrivendo “Grazie per l’invito Mr President”.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Roma, 13 maggio 2023 – C’era anche la rapper Anna Pepe, stamattina al Palazzo del Quirinale, per l’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 145esimo anniversario dell'istituzione della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Lo ha reso noto con un post su Instagram la stessa rapper, salita alla ribalta nel 2020 grazie al singolo Bando, con il quale è diventata l'artista più giovane di sempre ad aver raggiunto la prima posizione della classifica italiana dei singoli stilata dalla FIMI. Grazie per l’invito Mr President si legge nel post che accompagna la foto dell’artista con il Capo dello Stato. Una frase che sembra quasi una citazione La rapper è salita al Colle, assieme a numerosi altri artisti, in occasione della cerimonia per il 145esimo anniversario della Siae.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anna Pepe e il selfie con Mattarella al Quirinale: “Grazie per l’invito Mr President” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Quirinale, Mattarella firma 3 grazie: c’è anche l’88enne Antonio RussoIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato (ai sensi di quanto previsto dall’art. Leggi anche: Meloni e Crosetto al Quirinale per parlare con Mattarella Temi più discussi: Foot Locker lancia la nuova campagna Nike TN Women, A Day with a Baddie con Anna Pepe; Foot Locker punta sulla street culture femminile e la rapper Anna Pepe per la nuova campagna Nike TN Women; Anna Pepe vera baddie per Foot Locker & Nike TN; Gabriele Corsi: Sono felicissimo per il mio sesto Eurovision. Se quest'anno vince Sal Da Vinci l'anno prossimo Anna Pepe?. ogni volta che riesce il dissing di anna pepe e marta daddato e tutti collettivamente si mettono i paraorecchie dicendo che quello di marta era migliore quando non ha fatto altro che dire tu sei una cicciona mangi tanto hahah io sono figa x.com FMC salvato - reddit.com reddit Anna Pepe e il selfie con Mattarella al Quirinale: Grazie per l’invito Mr PresidentLa rapper è salita al Colle, assieme a numerosi artisti in occasione della cerimonia per il 145esimo anniversario della Siae ... quotidiano.net Anna Pepe vera baddie per Foot Locker & Nike TNFoot Locker lancia la campagna Nike TN Women con Anna Pepe: street culture femminile, sneaker iconiche e stile nella Milano più autentica. fashiontimes.it