Molto probabilmente, il Presidente della Repubblica e gli organizzatori dell'evento non si aspettavano tutto questo riscontro mediatico, invece è bastata un'immagine di Anna (nome d'arte di Anna Pepe), nella sua più recente versione con tinta rosa, e di un Mattarella rilassato e sorridente, per catturare l'attenzione intergenerazionale. Come caption, Anna scrive: «Grazie per l'invito Mr President». Nei commenti, i fan della rapper si sbizzarriscono nelle associazioni più divertenti: Spotify scrive «Salve Presidentessa»; in molti chiedono «Quando arriva il featuring?»; c'è poi chi fa notare che anche Mattarella possa rientrare di diritto tra le «vere baddie» ovvero le fan di Anna; mentre il rapper Mondo Marcio che chiosa «Presidential baddie», confermando il successo della cerimonia.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il selfie virale di Anna con il presidente della Repubblica Mattarella: «Grazie per l'invito, Mr President»

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Anna Pepe, il selfie della rapper con Mattarella al Quirinale è virale

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