Anguillara l’Asl smentisce i trasferimenti | si punta sul potenziamento

L’Asl di Anguillara ha precisato che non ci saranno trasferimenti di personale nel prossimo futuro. La comunicazione arriva in risposta alle preoccupazioni sollevate dal Partito Democratico, che aveva segnalato possibili spostamenti di staff. L’azienda sanitaria ha invece confermato che il focus di quest’anno sarà sul potenziamento dei servizi, senza modifiche alle sedi o al personale attuale.

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? Punti chiave Cosa prevede concretamente il piano di potenziamento dell'Asl?. Perché il Partito Democratico ha sollevato l'allarme sui trasferimenti?. Come cambierà l'assistenza medica con il nuovo Ospedale di Comunità?. Quali impatti avrà la sanità di prossimità sulla vita dei cittadini?.? In Breve Il Partito Democraticico aveva sollevato preoccupazioni il 13 maggio scorso.. L'Ospedale di Comunità diventerà il fulcro strategico per l'area di Anguillara.. Il piano regionale punta a potenziare la sanità di prossimità locale.. La strategia mira a ridurre gli spostamenti per gli anziani del territorio.. La Direzione Sanitaria dell’Asl Roma 4 ha respinto con decisione le voci riguardanti un possibile spostamento dei servizi medici ad Anguillara Sabazia, smentendo le preoccupazioni sollevate dal Partito Democratico il 13 maggio scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Anguillara, l’Asl smentisce i trasferimenti: si punta sul potenziamento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Anguillara, l'autopsia su Federica Torzullo smentisce Carlomagno: quando è stata uccisa Femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, l'autopsia smentisce il marito: incastrato dal kebabFederica Torzullo sarebbe stata uccisa in casa ad Anguillara di sera e non la mattina come sostenuto dagli avvocati delle difesa. L’Asl Roma 4 rassicura su Anguillara: Nessuna ipotesi di trasferimentoLa replica della Direzione Sanitaria alle preoccupazioni sollevate dal Pd In merito alle preoccupazioni sollevate dal PD di Anguillara e pubblicate sul sito Terzo Binario in data 13 maggio, il Diretto ... terzobinario.it Il Pd Anguillara sull’ambulatorio Asl Roma 4: Chiarimenti sul trasferimentoNelle ultime settimane si stanno diffondendo con insistenza voci riguardanti il futuro dell’ambulatorio ASL di Anguillara Sabazia e dei servizi che vi vengono erogati quotidianamente: prelievi del sa ... terzobinario.it