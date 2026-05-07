Femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara l' autopsia smentisce il marito | incastrato dal kebab

Da virgilio.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autopsia sul corpo di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara, ha escluso che il marito fosse coinvolto nell'omicidio. Secondo le analisi, l'aggressione sarebbe avvenuta di sera e avrebbe seguito modalità studiate. La posizione delle prove ha portato a un cambio di ipotesi sul possibile autore del delitto, mentre la polizia prosegue le indagini per chiarire l’intera dinamica. I dettagli sulla scena del crimine e sulle testimonianze raccolte sono al centro delle verifiche in corso.

Federica Torzullo sarebbe stata uccisa in casa ad Anguillara di sera e non la mattina come sostenuto dagli avvocati delle difesa. I risultati dell’autopsia smentirebbero la ricostruzione dei legali di Claudio Carlomagno. La donna aveva appena cenato quando l’uomo l’ha colpita con ventitre coltellate tra l’8 e il 9 gennaio. I risultati dell'autopsia sul corpo di Federica Torzullo La ricostruzione sulla cena prima dell'aggressione Il desiderio di Federica di andare via di casa I risultati dell’autopsia sul corpo di Federica Torzullo L’autopsia, condotta dal team medico legale composto da Benedetta Baldari, Giulio Sacchetti, Gino Saladini e Antonello Cirnelli, ha individuato residui di “fibre vegetali” nel corpo di Federica Torzullo riscrivendo la verità sul femminicidio di Anguillara.🔗 Leggi su Virgilio.it

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Femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, il marito in stato di fermo

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