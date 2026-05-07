Femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara l' autopsia smentisce il marito | incastrato dal kebab

L'autopsia sul corpo di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara, ha escluso che il marito fosse coinvolto nell'omicidio. Secondo le analisi, l'aggressione sarebbe avvenuta di sera e avrebbe seguito modalità studiate. La posizione delle prove ha portato a un cambio di ipotesi sul possibile autore del delitto, mentre la polizia prosegue le indagini per chiarire l’intera dinamica. I dettagli sulla scena del crimine e sulle testimonianze raccolte sono al centro delle verifiche in corso.

Federica Torzullo sarebbe stata uccisa in casa ad Anguillara di sera e non la mattina come sostenuto dagli avvocati delle difesa. I risultati dell’autopsia smentirebbero la ricostruzione dei legali di Claudio Carlomagno. La donna aveva appena cenato quando l’uomo l’ha colpita con ventitre coltellate tra l’8 e il 9 gennaio. I risultati dell'autopsia sul corpo di Federica Torzullo La ricostruzione sulla cena prima dell'aggressione Il desiderio di Federica di andare via di casa I risultati dell’autopsia sul corpo di Federica Torzullo L’autopsia, condotta dal team medico legale composto da Benedetta Baldari, Giulio Sacchetti, Gino Saladini e Antonello Cirnelli, ha individuato residui di “fibre vegetali” nel corpo di Federica Torzullo riscrivendo la verità sul femminicidio di Anguillara.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, l'autopsia smentisce il marito: incastrato dal kebab Femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, il marito in stato di fermo Notizie correlate Femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, l’autopsia smentisce l’ex marito: l’ha uccisa di seraResti di fibre vegetali nello stomaco della donna, tra i risultati dell'autopsia, smentiscono la confessione dell'ex marito e rafforzano la tesi... Leggi anche: Anguillara, l'autopsia su Federica Torzullo smentisce Carlomagno: quando è stata uccisa Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Federica Torzullo uccisa dal marito ad Anguillara, l'autopsia smentisce l'assassino: Morta la sera; Autopsia: gli orari della morte non coincidono con le dichiarazioni del marito; Femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, l'autopsia smentisce l'ex marito: l'ha uccisa di sera; Federica Torzullo, l'autopsia cambia tutto: Carlomagno l'ha uccisa la sera, non la mattina. La nuova ricostruzione. Femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, l'autopsia smentisce il marito: incastrato dal kebabI risultati dell'autopsia svelerebbero che il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara sarebbe stato pianificato e compiuto di sera ... virgilio.it Federica Torzullo uccisa dal marito ad Anguillara, l'autopsia smentisce l'assassino: «Morta la sera»Il corpo mutilato della quarantenne. Si rafforza l'accusa di premeditazione contro Claudio Carlomagno Residui di «fibre vegetali» nel corpo di Federica Torzullo riscrivono la verità sul femminicidio d ... roma.corriere.it Fanpage.it. . Oggi ad Anguillara Sabazia è stato piantato un albero di ulivo in memoria di Federica Torzullo, uccisa a gennaio dall'ex marito. La madre, Roberta Virgulti, ha ringraziato la comunità per il sostegno ricevuto e ha fatto un appello a chi sa qualcosa: " - facebook.com facebook