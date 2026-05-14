Il regista Ang Lee torna a esplorare il selvaggio West con il suo nuovo film, intitolato Gold Mountain. Con una carriera che include opere come Brokeback Mountain, Lee si avvicina di nuovo a un'ambientazione che ha già affrontato in passato, ma questa volta con una narrazione rinnovata. La pellicola si inserisce nel filone dei film ambientati nelle terre occidentali, senza limitarsi a rappresentazioni stereotipate di sparatorie o paesaggi polverosi.

Ang Lee non ha mai guardato al West come a un semplice genere cinematografico fatto di sceriffi e polvere. Con il suo nuovo progetto, Gold Mountain, il regista premio Oscar sembra voler tornare proprio a quella narrazione intima e dolorosa, mettendo da parte le sperimentazioni tecnologiche estreme che avevano caratterizzato i suoi ultimi lavori. Con Gold Mountain, Ang Lee vuole portare sul grande schermo l'adattamento del bestseller di C. Pam Zhang, How Much of These Hills Is Gold, trasformando la corsa all'oro in un'odissea di immigrazione, lutto e segreti familiari. Il progetto non brilla solo per il cast, ma per una "squadra tecnica" che fa venire i brividi a qualsiasi cinefilo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ang Lee torna nel West con Gold Mountain: il nuovo film del regista di Brokeback Mountain

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