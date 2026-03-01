Il 27 febbraio 2026, tre anni dopo “Cracker Island”, esce il nuovo album dei Gorillaz intitolato “The Mountain”, anticipato da alcuni singoli tra cui “Orange County”, “The Hardest Thing” (feat. Tony Allen) e “The Happy Dictator”, che fanno da apripista ad un cd ricco di brani pieni di significato. I Gorillaz sono una band virtuale britannica, creata nel 1998 da Damon Albarn (frontman dei Blur), che mescola generi musicali diversi, tra cui alternative hip hop, elettronica, pop alternativo, rock, indi rock, soul e funk. Il gruppo è formato da quattro personaggi immaginari, 2 – D (Stuart Pop), voce e tastiera, Murdoc Niccals (fondatore e bassista), Noodle(chitarrista giapponese che di tanto in tanto presta la sua voce in alcuni versi dei vari brani) e Russel Hobbs alla batteria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - The Mountain, il nuovo album dei Gorillaz

Inarrestabile GIORGIA: il nuovo album “G” debutta al #1 della classifica albumFIMI/NIQ, al #1 di quella cd-vinili-musicassette FIMI/NIQ, e al #3 della classifica singoli FIMI/NIQ, con “La cura per me” feat.

Leggi anche: “Quando meno me lo aspetto” è il nuovo album dei Tiromancino

The Mountain (Snippet)

Aggiornamenti e contenuti dedicati a The Mountain

Temi più discussi: The Mountain, il nuovo album dei Gorillaz tra India e immaginario di Jamie Hewlett; Fatevi un favore: togliete l’audio a Sanremo e ascoltate il nuovo album dei Gorillaz; Recensione: Gorillaz - The Mountain; Sci, panorama, gusto: AlpiNN e il nuovo sguardo sulla montagna di Niederkofler.

Il nuovo disco dei Gorillaz è presentato da un sorprendente trailer animatoIntitolato The Mountain, l’ultimo disco dei Gorillaz uscirà il 27 febbraio insieme a un inedito cortometraggio d’animazione. Ecco il trailer ... artribune.com

I Gorillaz e la sublime ascesa verso The MountainLeggi la recensione di THE MOUNTAIN di Gorillaz e gli altri nostri giudizi sulle nuove uscite discografiche su Rockol.it ... rockol.it

C’è stato un momento, al Listening Party di The Mountain dei Gorillaz, in cui ho sentito chiaramente che non stavamo solo ascoltando un disco. Stavamo attraversando una soglia. The Mountain è un viaggio fisico e spirituale: ti prende per mano e ti accompag - facebook.com facebook