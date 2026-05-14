Andy Murray ha annunciato che collaborerà con il giovane talento britannico Jack Draper per la stagione su erba. L’ex numero uno del mondo supporterà il giocatore emergente durante le competizioni sulla superficie di prato, contribuendo alla sua preparazione e allo sviluppo delle capacità tecniche. La collaborazione tra i due atleti è stata resa pubblica attraverso una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

"> Andy Murray Unisce le Forze con Jack Draper per la Stagione su Erba. Un ex campione di Wimbledon entra a far parte del team di coaching di Jack Draper, mentre il giovane britannico si prepara a tornare in campo dopo un infortunio che ha influenzato la sua stagione. Murray, ex numero uno del mondo, sarà un elemento chiave nella preparazione di Draper per i tornei estivi su erba. Il cambio di allenatore è stato annunciato con l’uscita di Jamie Delgado dalla squadra di Draper. Questo passaggio rappresenta un momento cruciale nella carriera di Draper, che sta ancora affrontando i postumi di un problema al ginocchio che ha limitato la sua partecipazione nel circuito su terra battuta.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Andy Murray: un supporto fondamentale per la crescita di Jack Draper nel tennis.

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