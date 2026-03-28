Alexander Zverev conquista traguardo ATP l’ultimo raggiunto da Andy Murray nel 2015

Alexander Zverev ha ottenuto un nuovo risultato nel circuito ATP, raggiungendo un traguardo che l’ultimo prima di lui era stato conquistato da Andy Murray nel 2015. Attualmente in forma, il tennista tedesco sta partecipando al Miami Open, dove si sta distinguendo nel torneo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La campagna di Alexander Zverev al Miami Open continua a sorprendere per la sua efficienza, con una vittoria netta in due set contro Francisco Cerundolo. Sebbene gran parte dell’attenzione sia concentrata su Jannik Sinner, Zverev ha raggiunto le semifinali senza troppe complicazioni, perdendo solo un set nel suo cammino fin qui. Con questa vittoria, Zverev si prepara ad affrontare Sinner nel prossimo match, nella speranza di interrompere una serie di quattro sconfitte consecutive nei confronti del numero due al mondo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Alexander Zverev conquista traguardo ATP, l’ultimo raggiunto da Andy Murray nel 2015. Articoli correlati Alexander Zverev: “Ho fiducia nel mio dritto. Cerundolo sarà un avversario difficile”Alexander Zverev prosegue il suo cammino a Melbourne e stacca il pass per gli ottavi di finale agli Australian Open 2026, dopo aver sconfitto in... Con questo look Alexander Zverev sembra pronto a portare i tunnel fits anche nel tennisAnche se da queste parti bisognerà aspettare ancora qualche settimana per dire addio al clima invernale, in California sembra essere già primavera... Una selezione di notizie su Alexander Zverev Temi più discussi: Zverev al 3° turno, avanti anche Medvedev; I prossimi avversari di Sinner: Cerúndolo continua spedito, ai quarti trova Zverev; Sinner, Zverev l’unico rivale a Miami: Jannik prepara il colpaccio, ma Becker lo avvisa per la stagione sul rosso; Sinner vince ancora contro Zverev: l’azzurro è in finale a Miami per la quarta volta. Sinner vola in finale a Miami: Zverev battuto in due set, ora il sogno Sunshine DoubleMIAMI - Grande prova di maturità e solidità per Jannik Sinner, che conquista la finale del torneo di Miami Open superando Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 7-6 al termine di una sfida intensa ... giornaledipuglia.com Sinner-Zverev: i precedenti. Striscia aperta di vittorie per l’azzurro12: con quella di stanotte, tante saranno le sfide tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Un racconto, quello tra il numero 2 e il numero 3 del mondo, che ... oasport.it Jannik Sinner piega Alexander Zverev e vola in finale al torneo di Miami. L’azzurro ha dovuto fare i conti l’aggressività del tedesco ma lo ha colpito nei momenti decisivi: ora l’ultimo ostacolo verso il Sunshine Double si chiama Jiri Lehecka. - facebook.com facebook SINNER IN FINALE A MIAMI, ZVEREV ANCORA KO Jannik Sinner prosegue la sua marcia verso il Sunshine Double e supera ancora Alexander Zverev con il punteggio di 6-3 7-6, conquistando la finale di Miami. Senza esprimere il suo miglior tennis, l’azzurr x.com