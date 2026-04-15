L’ex tennista britannico, attualmente tra i primi dieci del ranking, si è espresso sulla recente sfortunata infortunio che ha colpito un giovane collega durante il suo primo match nel torneo di Barcellona. Draper, che ha dovuto abbandonare il campo a causa di un problema fisico, ha interrotto la sua partita e si trova ora in attesa di eventuali aggiornamenti sulle sue condizioni.

Jack Draper non sembra riuscire a trovare pace. L’ex Top Ten britannico è stato costretto al ritiro nel match di primo turno del torneo di Barcellona. Il vincitore di Indian Wells 2025, perseguitato da diversi problemi di natura fisica, sta faticando molto più del previsto per tornare ai massimi livelli. Andy Roddick non ha dubbio sul talento cristallino di Jack Draper, giocatore che negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con gli infortuni che ne hanno frenato la corsa. L’ex numero uno del mondo ha parlato del giocatore britannico e della preoccupazione per gli infortuni che continuano a perseguitarlo nell’ultima puntata del suo podcast Served.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andy Roddick riflette sul nuovo infortunio di Jack Draper: “Fossi in lui penserei…”

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