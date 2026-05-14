Dopo la partita, Andrey Rublev ha commentato la prestazione di Jannik Sinner, sottolineando come il suo avversario abbia mostrato grande costanza durante l'incontro. Rublev ha affermato di aver incontrato un giocatore quasi impeccabile, senza fornire ulteriori dettagli sulle caratteristiche specifiche del suo gioco. La discussione si è concentrata sulla partita tra i due tennisti, senza menzionare altre situazioni o protagonisti. La conversazione si è conclusa con un riferimento a come si potrebbe affrontare un giocatore come Sinner.

Andrey Rublev lascia il Centrale con la consapevolezza di aver trovato sulla propria strada un Jannik Sinner quasi impeccabile. Il russo, sconfitto nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia in un’ora e 32 minuti, ha analizzato con lucidità una partita nella quale, a suo giudizio, la differenza è stata soprattutto nella continuità mentale e tecnica espressa dal numero uno del mondo. L’azzurro, infatti, ha allungato ulteriormente la propria serie positiva, centrando la 32ª vittoria consecutiva in un Masters 1000 e la 27ª stagionale. Il moscovita ha definito la propria prova “discreta”, pur riconoscendo immediatamente il livello raggiunto dall’altoatesino: “ Jannik sta giocando molto bene. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrey Rublev: “Sinner impressiona per la sua costanza. Cosa serve per batterlo? Alcaraz”

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