Andrey Rublev si dice determinato a affrontare di nuovo Carlos Alcaraz. La scorsa settimana si sono incontrati in una partita intensa sul cemento di Doha, dove Rublev è stato sconfitto. Ora, il giocatore russo afferma di voler migliorare e di credere di poter vincere contro il giovane avversario. La sfida tra i due continua a suscitare interesse nel mondo del tennis.

La scorsa settimana lo ha sfidato in un'autentica battaglia, da cui è uscito sconfitto, sul cemento di Doha. Andrey Rublev, impegnato oggi nei quarti di finale del torneo di Dubai contro il francese Arthur Rinderknech, continua a credere nella possibilità di battere Carlos Alcaraz. In un'intervista a Marca il russo si è soffermato sul desiderio di battere il numero uno del mondo: "La mia sensazione è che voglio batterlo. E che voglio essere abbastanza competitivo da vincere titoli. Non puoi dare per scontato che sia invincibile. Devi rispettare Carlos e tutti gli altri avversari, ma allo stesso tempo devi credere in te stesso e pensare di poter vincere.

© Oasport.it - Andrey Rublev ci crede: “Carlos Alcaraz non è invincibile. Voglio batterlo”

