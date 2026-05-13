Pronostico e quote Jannik Sinner – Andrey Rublev Roma 14-05-2026

Nel torneo di Roma, Jannik Sinner e Andrey Rublev si sfideranno per accedere alle semifinali. La partita si svolgerà contro il vincitore dell’altra sfida tra Daniil Medvedev e un giovane avversario. La sfida è prevista per il 14 maggio 2026 e rappresenta uno degli incontri principali del quarto di finale maschile. Entrambi i giocatori cercano di avanzare nel torneo su un campo in terra battuta.

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Jannik Sinner e Andrey Rublev si giocheranno la qualificazione alle semifinali contro il vincitore dell’altro quarto di finale in programma giovedì tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce. Il numero uno del mondo ha eguagliato il record di vittorie consecutive nei Masters 1000 stabilito da Novak Djokovic, battendo negli ottavi il connazionale Andrea Pellegrino con il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Jannik Sinner – Andrey Rublev, Roma 14-05-2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pronostico e quote Jannik Sinner – Sebastian Ofner, Roma 09-05-2026Jannik Sinner e Sebastian Ofner apriranno il programma sul campo centrale intorno alle ore 19:00. Pronostico e quote Jannik Sinner – Alexei Popyrin, Roma 11-05-2026Jannik Sinner e Alexei Popyrin scenderanno in campo non prima delle ore 15:00, ovviamente sul centrale, con il numero uno del Ranking ATP che per il... Temi più discussi: Pronostico Sinner-Popyrin quote terzo turno Masters 1000 Roma; Pronostico Sinner-Pellegrino: analisi, quote e consigli; Sinner-Pellegrino pronostico, quote e dove vedere gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia; Pronostici tennis oggi 11/5/2026: quote Internazionali d'Italia. Pronostico e quote Jannik Sinner – Andrea Pellegrino, Roma 12-05-2026 ift.tt/vSEneQj #scommesse #pronostici x.com Sinner-Popyrin, c'è l'australiano tra Jannik e gli ottavi a Roma: il pronosticoPronostico Sinner-Popyrin quote analsisi precedenti match terzo turno Masters 1000 Roma Atp in programma lunedì 11 maggio alle ore 19 ... gazzetta.it Pronostico finale Internazionali Roma 2026: Sinner corre verso il record, Zverev resta l’avversario più credibileIl pronostico sugli Internazionali di tennis a Roma 2026 cambia dopo la giornata dell’11 maggio, perché il campo ha dato indicazioni nette ... italpress.com