Un’indagine sta mettendo in discussione le versioni fornite da un uomo coinvolto in un procedimento legale riguardante un omicidio avvenuto in un paese della provincia di Pavia. Secondo le ricostruzioni, l’uomo avrebbe visitato più volte la propria nonna nelle stesse ore, ma alcune prove raccolte dai investigatori non sembrano concordare con questa narrazione. La vicenda si svolge nel contesto di un'indagine penale ancora in corso.

Un punto del racconto di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, non tornerebbe agli inquirenti. Si tratta della doppia visita alla nonna il giorno dell'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Unico condannato l'ex fidanzato Alberto Stasi, mentre oggi il sospettato è Sempio, amico del fratello della vittima, già indagato e archiviato nel 2017. Proprio nel 2017 aveva messo a verbale: "Quando sono tornato a Garlasco verso le 11 sono andato da mia nonna e sono rimasto lì più o meno fino all’ora di pranzo, poi sono tornato a casa per pranzare e poi verso le 13.30 siamo tornati con mio padre da mia nonna".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, due visite in poche ore alla nonna? Il racconto vacilla

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