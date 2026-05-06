Andrea Sempio, coinvolto nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, ha abbandonato la procura di Pavia in auto, accompagnato dai suoi avvocati. La sua presenza era stata richiesta dai pubblici ministeri per un interrogatorio. Nel frattempo, Marco Poggi si è trattenuto per circa due ore davanti ai pm. La vicenda giudiziaria prosegue con le indagini in corso.

Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi, ha lasciato in auto - accompagnato dai suoi legali - la procura a Pavia dove è stato convocato per essere interrogato. Non ha rilasciato alcuna dichiarazione alla stampa. Ieri la difesa, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, avevano già annunciato che non avrebbe parlato. L'auto guidata da Sempio era preceduta da una berlina con sirena per poter aprire la strada e non essere bloccato da giornalisti e telecamere. Prima di lui Marco Poggi, fratello di Chiara uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco, è uscito da una porta laterale, dribblando come all'ingresso i numerosi giornalisti presenti davanti alla procura di Pavia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Andrea Sempio ha lasciato la Procura. Marco Poggi due ore davanti ai pm

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