Andrea Sempio si è recato a Pavia per un incontro con i pubblici ministeri, mentre Marco Poggi è stato ascoltato per due ore. Entrambi sono coinvolti nelle ultime fasi dell'indagine che riguarda il caso di Garlasco, ormai prossima alla conclusione. Le dichiarazioni e le testimonianze di queste figure sono parte integrante delle attività investigative in corso. La posizione di entrambi sarà comunque valutata nel quadro delle indagini in corso.

AGI - Andrea Sempio e Marco Poggi sono i protagonisti di uno degli ultimi capitoli investigativi dell'indagine di Garlasco prossima alla chiusura. L'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi per la prima volta guarderà negli occhi i pm che stanno cercando di riscrivere la trama del delitto e lo hanno convocato per dargli la possibilità di difendersi. Ci sarà solo, salvo sorprese, un rapido incrocio di sguardi tra i magistrati e Sempio perché i suoi legali Angela Taccia e Liborio Cataliotti hanno annunciato la strategia del silenzio motivandolo con la necessità di conoscere prima le carte dell'accusa e di avere il tempo di svolgere una consulenza personologica che risponda al ritratto non lusinghiero di chi indaga ispirato da vecchie chat in un forum online.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Garlasco, Andrea Sempio a Pavia per l'incontro con i pm. Marco Poggi ascoltato per due ore

Le gemelle Cappa interrogate: «Sempio mai nominato da Chiara». Oggi tocca all'indagato

Notizie correlate

Garlasco, Andrea Sempio giunto a Pavia per l'incontro con i pm. In corso l'audizione di Marco PoggiAGI - Andrea Sempio e Marco Poggi sono i protagonisti di uno degli ultimi capitoli investigativi dell'indagine di Garlasco prossima alla chiusura.

Garlasco, Andrea Sempio giunto a Pavia per l'incontro con i pmAGI - Andrea Sempio e Marco Poggi sono i protagonisti di uno degli ultimi capitoli investigativi dell'indagine di Garlasco prossima alla chiusura.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Delitto di Garlasco, la convocazione di Andrea Sempio il 6 maggio: per la procura avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale; Quarto Grado: Garlasco: nuove accuse ad Andrea Sempio, ha ucciso Chiara Poggi dopo un rifiuto Video; Andrea Sempio si sottoporrà a una consulenza personologica: cos'è; Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile.

Delitto Garlasco, Sempio arrivato in Procura a Pavia: ma non risponderà ai pm. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, oggi in Procura Sempio e Marco Poggi. Indagato non risponderà a pm. LIVE ... tg24.sky.it

Garlasco, Andrea Sempio arrivato in procura a Pavia, non parlerà ai pmAndrea Sempio si trova da qualche minuto negli uffici della procura di Pavia, dove è entrato in auto per evitare la folla di giornalisti presenti. Il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul ... ansa.it

La difesa di Andrea Sempio ha chiesto una consulenza personologica per Andrea Sempio La criminologa forense Margherita Carlini, ha spiegato in diretta su Fanpage.it di cosa si tratta. - facebook.com facebook

Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi. #ignotox x.com