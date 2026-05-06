Garlasco Andrea Sempio a Pavia per l' incontro con i pm Marco Poggi ascoltato per due ore

Da agi.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Sempio si è recato a Pavia per un incontro con i pubblici ministeri, mentre Marco Poggi è stato ascoltato per due ore. Entrambi sono coinvolti nelle ultime fasi dell'indagine che riguarda il caso di Garlasco, ormai prossima alla conclusione. Le dichiarazioni e le testimonianze di queste figure sono parte integrante delle attività investigative in corso. La posizione di entrambi sarà comunque valutata nel quadro delle indagini in corso.

AGI - Andrea Sempio e Marco Poggi sono i protagonisti di uno degli ultimi capitoli investigativi dell'indagine di Garlasco prossima alla chiusura. L'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi per la prima volta guarderà negli occhi i pm che stanno cercando di riscrivere la trama del delitto e lo hanno convocato per dargli la possibilità di difendersi. Ci sarà solo, salvo sorprese, un rapido incrocio di sguardi tra i magistrati e Sempio perché i suoi legali Angela Taccia e Liborio Cataliotti hanno annunciato la strategia del silenzio motivandolo con la necessità di conoscere prima le carte dell'accusa e di avere il tempo di svolgere una consulenza personologica che risponda al ritratto non lusinghiero di chi indaga ispirato da vecchie chat in un forum online.🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Garlasco, Andrea Sempio a Pavia per l'incontro con i pm. Marco Poggi ascoltato per due ore

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