Andrea Sempio biografo di se stesso | l’agenda le pagine strappate il vuoto pre-2018

Il 15 maggio 2026, a Garlasco, si parla di un uomo che ha scritto un’autobiografia in cui ricorda dettagli sulla propria vita. Tra le pagine, si trovano riferimenti all’agenda personale e a pagine strappate che lasciano un vuoto nella narrazione riguardante il periodo precedente al 2018. Nell’autobiografia si menziona un episodio in cui si innamora di una cameriera di una birreria, con dettagli sui frequenti sopralluoghi domenicali e i soldi spesi per incontrarla.

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