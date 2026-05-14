Andrea Sempio biografo di se stesso | l’agenda le pagine strappate il vuoto pre-2018
Il 15 maggio 2026, a Garlasco, si parla di un uomo che ha scritto un’autobiografia in cui ricorda dettagli sulla propria vita. Tra le pagine, si trovano riferimenti all’agenda personale e a pagine strappate che lasciano un vuoto nella narrazione riguardante il periodo precedente al 2018. Nell’autobiografia si menziona un episodio in cui si innamora di una cameriera di una birreria, con dettagli sui frequenti sopralluoghi domenicali e i soldi spesi per incontrarla.
Garlasco, 15 maggio 2026 – “Si innamora di (.), cameriera in una birreria. È totalmente perso. Spende un botto di soldi per andare a bere tutte le domeniche. Il giorno in cui si dichiara, prende un bel no (sottolineato, ndr ). Fast Forwarda”. Andrea Sempio, scrive di sé in terza persona in un “estratto della agenda marrone del 20182019 – racconto senza data Storia di vita di Sempio Andrea ”. Uno dei suoi tanti scritti finiti nell’inchiesta della Procura di Pavia che lo accusa dell’omicidio pluriaggravato di Chiara Poggi il 7 agosto 2007. Le annotazioni. “I manoscritti trovati a casa di Andrea Sempio – scrivono i carabinieri di Milano nell’Informativa finale – vanno dal 2018 fino a poco prima della perquisizione del 14 maggio 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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