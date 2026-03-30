GP Giappone le pagelle | Antonelli fa il vuoto Verstappen non trova più se stesso

Nel Gran Premio di Suzuka, Antonelli si impone con una gara dominante, conquistando la vittoria. Verstappen termina senza punti, mentre Hamilton non riesce a qualificarsi ai primi posti. Leclerc affronta una corsa difficile, Russell si perde in pista. La gara si svolge su un tracciato tecnico e impegnativo, con molte variazioni di ritmo e strategie.

Antonelli si prende il Gran Premio di Suzuka e lo chiude da veterano. Verstappen non pervenuto, Hamilton sparisce, Leclerc lotta, Russell si perde. Davanti uno solo. Ed è italiano, per la seconda volta di fila, come Ascari negli anni '50. Intanto una verità emerge con chiarezza: oggi vince chi gestisce al meglio l'energia. Più centralina che istinto. Insomma, uno spettacolo. ANTONELLI 10 Partenza in salita, poi controlla la gara. Svernicia Hamilton al secondo giro, Norris all'undicesimo. Safety car decisiva. E lui non restituisce nulla. Ritmo feroce, fuga, dominio. Italiano vero. LECLERC 9 Ferrari lenta sul dritto, lui accelera di carattere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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