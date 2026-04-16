Pagine strappate a San Marcello lo spettacolo teatrale per sostenere le attività di Alzheimer Marche

A San Marcello è andato in scena uno spettacolo teatrale dedicato a sensibilizzare sull’Alzheimer. L’evento ha avuto l’obiettivo di mettere in luce le esigenze delle persone affette dalla malattia e dei loro familiari impegnati nell’assistenza. L’iniziativa si inserisce in un progetto di sostegno alle attività di Alzheimer Marche, coinvolgendo il pubblico in una rappresentazione che invita a riflettere sulla condizione.

SAN MARCELLO - Riflettere sull’Alzheimer, i bisogni dei malati e delle loro famiglie impegnate nella cura e nell’assistenza attraverso uno spettacolo teatrale. Sabato 18 aprile, alle ore 21, va in scena “Pagine strappate”, al Teatro Ferrari di San Marcello. L’esibizione è promossa.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Giornata Mondiale della Sindrome di Down: spettacolo teatrale all’Auditorium Marcello PuglisiLa giornata si aprirà alle ore 9 nella Sala Martorana di Palazzo Comitini con il convegno dal titolo “Il lavoro e il progetto di vita delle persone... Leggi anche: "Nebbia": a Novara uno spettacolo teatrale sull'Alzheimer tra memoria, amore e cura Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: L’Alzheimer in scena a San Marcello: quando l’amore resta l’unica pagina non strappata; San Marcello, a teatro lo spettacolo benefico sull’Alzheimer Pagine strappate; Marcheinfinite Sabato 18 aprile la compagnia teatrale Polvere di Stelle porta sul palco del Teatro Ferrari di San Marcello Pagine strappate, spettacolo dedicato ai malati di Alzheimer e le loro famiglie; Tra fede e umanità: i pizzini di Loreto svelano il volto universale della preghiera. L’Alzheimer in scena a San Marcello: quando l’amore resta l’unica pagina non strappataAl Teatro Ferrari sabato arriva Pagine Strappate: uno spettacolo profondo e ironico per rompere il silenzio sulla malattia e sostenere l'Associazione Alzheimer Marche. msn.com 2 posti di funzionari tecnici presso il Comune di San Marcello - facebook.com facebook