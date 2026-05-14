Andrea Sempio barricato in tribunale | Non esce nemmeno per mangiare

Un uomo si è barricato all’interno di un tribunale, rifiutando di uscire anche per mangiare. La situazione ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno cercato di negoziare con lui. Il consulente tecnico della difesa ha commentato la situazione, affermando di essere stanco lui stesso, senza aggiungere altri dettagli. La polizia continua a monitorare la scena, senza ancora riuscire a farlo uscire.

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