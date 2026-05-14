Andrea Sempio barricato in tribunale | Non esce nemmeno per mangiare
Un uomo si è barricato all’interno di un tribunale, rifiutando di uscire anche per mangiare. La situazione ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno cercato di negoziare con lui. Il consulente tecnico della difesa ha commentato la situazione, affermando di essere stanco lui stesso, senza aggiungere altri dettagli. La polizia continua a monitorare la scena, senza ancora riuscire a farlo uscire.
"Sono stanco io, figuriamoci lui": a dirlo Armando Palmegiani, consulente tecnico della difesa di Andrea Sempio, proprio a proposito del 38enne indagato dalla procura di Pavia per il delitto di Garlasco, ovvero l'uccisione di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. A Roma per un lungo colloquio con uno psicologo psicoterapeuta, Sempio è rimasto rinchiuso per circa sei ore nel grande edificio che ospita Genomica Srl, un avanzato centro diagnostico di genetica molecolare. Il colloquio, insieme ad altri specifici test, serviranno a tracciare la personalità dell'indagato, come spiegato sempre da Palmegiani all'uscita dal palazzo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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