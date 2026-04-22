Una vicina dei Poggi ha dichiarato di non aver mai incontrato Andrea Sempio né i suoi amici, aggiungendo di non aver mai visto nessuno entrare o uscire dalla casa, sottolineando che Marco Poggi usciva poco. La sua testimonianza si contrappone ad altre ricostruzioni che indicano come Sempio fosse un frequentatore abituale della residenza, alimentando un quadro divergente sulla presenza del ragazzo nella zona.

La testimonianza della vicina dei Poggi è in contrasto con diverse ricostruzioni che sostengono come Sempio frequentasse abitualmente la casa. Come sostenuto di recente da Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi, Sempio era un frequentatore molto più abituale del suo assistito La vicina di.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, la vicina dei Poggi: "Non conoscevo Andrea Sempio, nemmeno i suoi amici, non ho mai visto nessuno, Marco usciva poco"

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