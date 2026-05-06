Oggi al Tribunale di Pavia si svolge l'interrogatorio di Andrea Sempio, coinvolto nelle recenti indagini sul delitto di Garlasco. Accanto a lui, sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della vittima. Entrambi sono stati convocati come testimoni nel procedimento in corso. La seduta si svolge in un clima di riservatezza, con la presenza di agenti di polizia e avvocati che seguono attentamente l'udienza.

Insieme a Marco Poggi, fratello di Chiara, saranno interrogati nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, l'arrivo di Andrea Sempio al Tribunale di Pavia

Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026

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