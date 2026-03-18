Nella mattina di oggi, un'ovovia a Engelberg è precipitata a causa del vento forte. A bordo si trovava una sola persona, che purtroppo ha perso la vita nell'incidente. La cabina è precipitata durante il tragitto, causando il decesso di chi era all’interno. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle condizioni meteorologiche al momento.

Tragedia sulle Alpi Svizzere. Nella tarda mattina di oggi, un'ovovia è precipitata a causa del forte vento. Al momento non si consce la stima precisa delle persone coinvolte, ma si sa per certo che almeno una persona è morta e si contano diversi feriti. La vicenda A causa del forte vento sulle Alpi svizzere che ha raggiunto i 130 chilometri orari, una cabina di un'ovovia sarebbe precipitata nella tarda mattinata di oggi nella stazione sciistica di Engelberg, nel cantone del Nidvaldo. Secondo il sito Blick.ch, una persona sarebbe rimasta gravemente ferita e almeno una persona avrebbe perso la vita. Il direttore degli impianti di risalita ha confermato l'incidente alla Srf, la televisione svizzera di lingua tedesca. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Engelberg, cabina di un'ovovia precipita per il vento: morta la persona a bordo, era da sola

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Una selezione di notizie su Engelberg cabina di un'ovovia precipita...

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#Svizzera Una persona è deceduta a seguito dell'incidente avvenuto nella stazione sciistica di Engelberg, in cui è precipitata una cabina di un'ovovia a causa del forte vento. Lo ha riferito la polizia cantonale del Nidvaldo, citata da Rsi, la Radio televisione sv - facebook.com facebook

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