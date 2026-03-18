Engelberg cabina di un' ovovia precipita nel vuoto per il forte vento | morta la persona a bordo era da sola

Nella mattinata di oggi, un'ovovia a Engelberg, nel cantone di Obwalden, è precipitata nel vuoto a causa delle intense raffiche di vento. A bordo si trovava una sola persona, che è deceduta nell'incidente. La cabina si è distaccata e ha perso quota, provocando la tragedia. I soccorsi sono intervenuti subito sul luogo dell'incidente.

Tragedia sulle Alpi Svizzere. Nella tarda mattina di oggi, un'ovovia è precipitata a causa del forte vento, a Engelberg, nel cantone di Obwalden in Svizzera. La polizia di Nidwalden ha confermato in conferenza stampa che una persona è morta. La vittima si trovava da sola a bordo della cabinovia, per cui non risultano altre persone coinvolte. «Non possiamo rilasciare dichiarazioni sulla vittima finché non ne sarà stata accertata l'identità", ha aggiunto la polizia durante la conferenza stampa, come riportano i siti di Rts e Bick. La vicenda A causa del forte vento sulle Alpi svizzere che ha raggiunto i 130 chilometri orari, una cabina di un'ovovia sarebbe precipitata nella tarda mattinata di oggi nella stazione sciistica di Engelberg, nel cantone del Nidvaldo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Engelberg, cabina di un'ovovia precipita nel vuoto per il forte vento: morta la persona a bordo, era da sola Articoli correlati Leggi anche: Engelberg, cabina di un'ovovia precipita per il vento: morta la persona a bordo, era da sola Leggi anche: Engelberg, cabina di un'ovovia precipita per il forte vento: un morto e diversi feriti Tutti gli aggiornamenti su Engelberg cabina di un'ovovia precipita... Temi più discussi: Una persona è morta in seguito allo schianto di una cabinovia nel Canton Nidvaldo, nei pressi di Engelberg, in Svizzera. Lo ha confermato la polizia cantonale, precisando che la vittima si trovava da sola nella cabinovia al momento dell’incidente. Secondo qu; Il tragico schianto di una telecabina nell'area sciistica di Engelberg; Dopo il carcere risarcirò chi devo; Contro un muro. Svizzera: precipita un'ovovia sulle piste sciistiche di Engelberg, un mortoAGI - Ha provocato un morto la caduta di una cabina di un'ovovia avvenuta questa mattina nel comprensorio sciistico di Engelberg, in Svizzera. Lo ha comunicato la polizia cantonale in conferenza stamp ... msn.com Engelberg, cabina di un'ovovia precipita per il forte vento: un morto e diversi feritiTragedia sulle Alpi Svizzere. Nella tarda mattina di oggi, un'ovovia è precipitata a causa del forte vento. Al momento non si consce la ... msn.com Una cabinovia è precipitata vicino a Engelberg, nel cantone di Obwalden in Svizzera a causa del forte vento Al momento non è chiaro quante persone fossero sulla cabinovia ma ci sarebbe una vittima https://shorturl.at/s9yEh - facebook.com facebook Svizzera, cabinovia precipita per il forte vento: almeno un morto a Engelberg x.com