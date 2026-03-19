Viaggi di istruzione i docenti accompagnatori lavorano senza compenso aggiuntivo | in alcune scuole si parte in anticipo per tagliare i costi

In molte scuole superiori, i docenti accompagnatori dei viaggi di istruzione lavorano senza ricevere compensi aggiuntivi, e in alcune istituzioni si parte in anticipo rispetto alle date previste per contenere le spese. La primavera è da sempre il momento in cui si organizzano queste uscite, ma l’aumento dei costi ha portato gli istituti a rivedere i programmi e le date di partenza.

La primavera ha rappresentato per anni il periodo tradizionale dei viaggi di istruzione, ma l'aumento generalizzato dei prezzi ha spinto gli istituti superiori a rivedere la pianificazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Viaggi d’istruzione sempre più sospesi, CNDDU: prestazioni non obbligatorie dei docenti e responsabilità giuridiche senza tutele contrattualiLa progressiva sospensione dei viaggi d’istruzione, delle visite formative e delle attività extrascolastiche non rappresenta un fenomeno episodico o... Viaggi di istruzione, MIT: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche per enti diversi dalle scuoleIl criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) deve essere applicato anche dai soggetti diversi dalle istituzioni scolastiche quando... Approfondimenti e contenuti su Viaggi di istruzione i docenti... Temi più discussi: Accordo Quadro CONSIP viaggi di istruzione: cosa devono fare le scuole; Sicurezza nei viaggi scolastici e nella formazione all’estero: responsabilità, rischi, consumo di alcool, challenge, balconi, finestre e strutture in quota, in caso di emergenza; Accordo quadro Viaggi di istruzione e Stage linguistici; Quando la scuola non organizza la gita, arriva ScuolaZoo. Turismo scolastico: contributo alle scuole per i viaggi di istruzione in Campaniaeuro 3.000,00 per gli Istituti di istruzione secondaria di I° e II° grado con sede in Campania; euro 3.500,00 per gli Istituti di istruzione secondaria di I° e II° grado con sede in altre Regioni ... regione.campania.it Noi del Pacini Onlus: Sostenere i giovani nei viaggi di istruzionePISTOIAOgni persona che sia stata studente e che abbia frequentato la scuola, di qualsiasi ordine e grado, lo sa benissimo: i ricordi legati ai viaggi d’istruzione, quelle che una volta erano più ... lanazione.it Giroilmondoingiro - il Blog di viaggi di Pamela e Daniele - facebook.com facebook