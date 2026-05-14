Ancora troppi semafori sulla Ss67 Un’odissea raggiungere Forlì
Da San Benedetto in Alpe a Forlì, il viaggio sulla strada statale 67 si presenta ancora lungo e complicato. Lungo il tratto tra San Benedetto e Dovadola sono presenti circa dieci cantieri, con il traffico gestito tramite semafori a senso unico alternato. Questa serie di interventi prolungati rende difficile raggiungere la destinazione in tempi ragionevoli, creando disagi per chi percorre questa direttrice.
"Per andare da San Benedetto in Alpe a lavorare a Forlì devo affrontare lungo la strada statale 67 una decina di cantieri, nel tratto San Benedetto-Dovadola, dove il traffico è regolamentato da semafori a senso unico alternato. Se trovo il semaforo rosso in ogni cantiere, come spesso accade, sia all’andata che al ritorno, impiego 20-25 minuti in più, che si aggiungono ai 40-45 normali". È la testimonianza di un pendolare dell’ultimo paese della valle del Montone, che fotografa la situazione che da tempo stanno affrontando gli abitanti e gli automobilisti di passaggio lungo la SS67. Racconta il sindaco di Portico, Maurizio Monti: "La gente viene a lamentarsi anche da me.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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