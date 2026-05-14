Ancora troppi semafori sulla Ss67 Un’odissea raggiungere Forlì

Da San Benedetto in Alpe a Forlì, il viaggio sulla strada statale 67 si presenta ancora lungo e complicato. Lungo il tratto tra San Benedetto e Dovadola sono presenti circa dieci cantieri, con il traffico gestito tramite semafori a senso unico alternato. Questa serie di interventi prolungati rende difficile raggiungere la destinazione in tempi ragionevoli, creando disagi per chi percorre questa direttrice.

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