Trionfo e missili a Dubai | l' odissea di Medvedev per raggiungere Indian Wells

Il tennista russo ha dovuto affrontare un viaggio complicato per arrivare a Indian Wells, a causa della rappresaglia dell'Iran sugli Emirati Arabi Uniti. A Dubai, tra trionfi e missili, ha vissuto un'odissea che lo ha portato a dover affrontare numerosi ostacoli lungo il percorso. La sua trasferta è stata influenzata da eventi geopolitici che hanno complicato i suoi spostamenti.

Daniil Medvedev, all'Atp 500 di Dubai, ha vinto per la prima volta in carriera (al 23° titolo) lo stesso torneo in due diverse edizioni. Ma l'attualità tennistica e sportiva è stata presto superata dalla cronaca, tutt'altro che all'ordine del giorno a Dubai. Un attacco missilistico iraniano nella giornata di sabato 28 febbraio ha infatti gettato la città in stato d'allerta, obbligando alla cancellazione di voli e a un'emergenza collettiva che ha coinvolto tutti. Compresi, ovviamente, gli sportivi. E Medvedev, atterrato finalmente ad Indian Wells, l'unico Masters 1000 sul cemento che manca al suo palmares, è stato costretto ad un viaggio tutt'altro che banale per giungere in California.