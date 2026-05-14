Ancora maltempo | strade e campi coperti di grandine torna anche la neve

Una nuova perturbazione interessa la provincia di Brescia, portando condizioni atmosferiche tipiche di stagioni più fredde. Dalla giornata di giovedì 14 maggio, le strade e i campi sono ricoperti di grandine, anche se di dimensioni inferiori rispetto a quelle del giorno precedente. Le temperature sono scese bruscamente, e sulla zona si è riaccesa anche la neve, che si è posata sui rilievi e sulle zone più alte. La perturbazione ha causato disagi alla viabilità e ha interessato diverse aree della provincia.

L’estate sembra ancora lontana. La nuova intensa perturbazione che si è abbattuta dal pomeriggio di oggi, giovedì 14 maggio, sulla provincia di Brescia ha riportato condizioni quasi autunnali: temperature in brusco calo, grandine — questa volta con chicchi meno violenti rispetto a martedì — e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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