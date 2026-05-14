Ancora maltempo | strade e campi coperti di grandine torna anche la neve
Una nuova perturbazione interessa la provincia di Brescia, portando condizioni atmosferiche tipiche di stagioni più fredde. Dalla giornata di giovedì 14 maggio, le strade e i campi sono ricoperti di grandine, anche se di dimensioni inferiori rispetto a quelle del giorno precedente. Le temperature sono scese bruscamente, e sulla zona si è riaccesa anche la neve, che si è posata sui rilievi e sulle zone più alte. La perturbazione ha causato disagi alla viabilità e ha interessato diverse aree della provincia.
L’estate sembra ancora lontana. La nuova intensa perturbazione che si è abbattuta dal pomeriggio di oggi, giovedì 14 maggio, sulla provincia di Brescia ha riportato condizioni quasi autunnali: temperature in brusco calo, grandine — questa volta con chicchi meno violenti rispetto a martedì — e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Neve e maltempo in Toscana, fiocchi bianchi (ma anche pioggia e grandine) a primavera. Scatta l’allerta
Maltempo tra Bolzano e Dolomiti: neve e grandine colpiscono la valleUn improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche ha colpito il territorio tra Bolzano e la Val Gardena nella serata di martedì 21 aprile,...
Temi più discussi: Italia ancora nella morsa del maltempo con pioggia, temporali e grandine. Le regioni più colpite; Ancora maltempo: forti piogge e grandine. Strade imbiancate e alberi caduti; In arrivo nubifragi e forte vento, allerta gialla in Lombardia: le zone a rischio; Grandine e allagamenti nel Comasco: sulla Statale dei Giovi sembra che abbia nevicato.
Avigliano, il Sindaco Giuseppe Mecca : Strade e viabilità: non possiamo più rincorrere le emergenze Il maltempo delle ultime settimane ha messo ancora una volta in evidenza una criticità diffusa su tutto il territorio: dal centro alle frazioni, la rete viaria ha - Facebook facebook
Angela Catania - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Grandine e neve sulle Orobie: il maltempo paralizza le valli bergamasche - FotoViolenta ondata di maltempo intorno a mezzogiorno di giovedì 14 maggio tra Valle Imagna, Brembana e Orobie. Grandine e raffiche di vento a Corna Imagna, Blello e Val Brembilla, ma anche in pianura men ... ecodibergamo.it
Franciacorta e Iseo ancora colpiti dal maltempo: violento temporale e grandine fittaAltra ondata di precipitazioni intense: è la seconda volta in pochi giorni dopo l'evento dello scorso lunedì 11 maggio ... ilgiorno.it