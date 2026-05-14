Ancona Maurizi pizzica Polci | Deleghe a chi ha giuste competenze

Durante una puntata di Presa Diretta Sport su Radio Conero, è stata intervistata Agenore Maurizi, che ha parlato della squadra, della stagione in corso, delle attività della società e dei progetti futuri. Maurizi ha commentato anche la distribuzione delle deleghe, affermando che sono state affidate a persone con le competenze più adatte. L’intervista si è concentrata su vari aspetti relativi alla gestione e alle dinamiche del club.

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Agenore Maurizi a tutto tondo, tra squadra, stagione, società e futuro, intervistato ieri da Mauro Anconetani durante la trasmissione Presa Diretta Sport in onda su Radio Conero. Un mister che dice le cose come stanno, chiaro come sempre, pronto a restare se insieme a lui ci sarà una società con figure più professionali e preparate di quelle su cui può contare al momento. Dichiarazioni su cui pesa, inevitabilmente, il pateracchio delle sostituzioni multiple durante i supplementari della semifinale persa contro il Notaresco domenica scorsa. Maurizi parte dalla stagione appena conclusa: "A fine anno si fanno i bilanci e anch’io mi sto prendendo qualche giorno di riflessione per fare un bilancio sereno.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ancona Maurizi "pizzica" Polci: "Deleghe a chi ha giuste competenze" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nuova Ancona in due mesi. Polci prepara il terreno a Bucci e a un mister XE’ tempo di decisioni importanti per il presidente dell’Ancona Massimiliano Polci, che quest’anno s’è ritrovato ad affrontare il campionato... Ancona, Maurizi rassicura: "Pareggio utile"Il pareggio gli sta stretto, ma Agenore Maurizi non fa drammi e tende a vedere il bicchiere mezzo pieno. Ancona Maurizi pizzica Polci: Deleghe a chi ha giuste competenzeAgenore Maurizi a tutto tondo, tra squadra, stagione, società e futuro, intervistato ieri da Mauro Anconetani durante la trasmissione Presa Diretta Sport in onda su Radio Conero. Un mister che dice le ... sport.quotidiano.net Ancona, si muove Silvetti: oggi nella capitale incontro con il gruppo romano poi nel fine settimana il confronto con PolciANCONA Giorni caldi che dovrebbero finalmente ridisegnare il futuro a breve dell’Ancona. Oggi il sindaco sarà a Roma per impegni istituzionali ma oltre all’attività politica dovrebbe avere in agenda ... corriereadriatico.it