Ancona Maurizi rassicura | Pareggio utile

Il pareggio gli sta stretto, ma Agenore Maurizi non fa drammi e tende a vedere il bicchiere mezzo pieno. Prima però decide di partire dal controverso episodio che ha portato alla sua espulsione dopo il gol di Rovinelli: "Ho esultato eccessivamente, l’ho fatto altre volte nella mia carriera e non sono mai stato espulso, non credevo potessi essere punito. Occasione persa? Non si può vincere sempre, ma nel secondo tempo abbiamo cercato con insistenza il 2-0". Le recriminazioni principali sono per il raddoppio di Rovinelli, giudicato regolare da Maurizi: "Il gol di Rovinelli era nettamente regolare, era in gioco di tre metri e a quest’ora staremmo qui a parlare di un’altra partita, ma poi abbiamo subito il pareggio con un episodio rocambolesco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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