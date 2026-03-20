Il dossier “Ancona adesso” presenta una mostra tra Ferretti e Fellini e un planetario presso la Casa del Capitano. La candidatura della città a Capitale italiana della cultura nel 2028 si concentra sulla macroarea “Questo Mare”. Il documento è stato divulgato il 20 marzo 2026 e riguarda le iniziative culturali previste per il progetto.

Ancona, 20 marzo 2026 – Il dossier “Ancona adesso”, realizzato per la candidatura a Capitale italiana della cultura del 2028 si apre con la macroarea “Questo Mare”. Ed è a questa che il Carlino dedica un approfondimento, che sarà seguito da quelli riguardanti le altre tre macroaree. “Questo Mare” presenta il capoluogo come “città del dialogo con il mare”. l nuovo museo con Dante Ferretti e il planetario. Tra il 2026 e il 2027 prende avvio il percorso che porterà al Museo della Civiltà del Mare Adriatico. La prima fase prevede una grande mostra sul premio Oscar Dante Ferretti e la sua passione per il mare, il suo rapporto con Trubbiani e Fellini in dialogo con la cultura marittima del medio Adriatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dossier di Ancona Capitale della Cultura 2028: mostra tra Ferretti e Fellini, planetario alla Casa del Capitano

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