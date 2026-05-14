Anche una vittima padovana tra i cinque italiani annegati alle Maldive
Un cittadino italiano originario di Padova si trova tra le cinque persone decedute alle Maldive durante un’immersione subacquea. La notizia arriva nelle ore successive al ritrovamento dei corpi, mentre le autorità locali stanno indagando sulle cause del tragico incidente. Le vittime, tutte italiane, erano in vacanza sull’atollo e stavano praticando attività subacquea quando si sono verificati i decessi. Le autorità italiane hanno avviato verifiche per accertare eventuali responsabilità o condizioni che abbiano contribuito all’accaduto.
Ci sarebbe anche un padovano tra i cinque cittadini italiani morti alle Maldive mentre facevano immersioni subacquee. La vicenda è avvenuta nei pressi di Alimathà nell'atollo di Vaavu. A rendere nota la tragedia è stata la polizia locale. La scomparsa dei subacquei - che si erano immersi al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sullo stesso argomento
Cinque italiani morti alle Maldive, risultavano dispersi nel corso di una immersione subacqueaTragedia alle Maldice dove cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita.
Cinque turisti italiani sono morti in una grotta durante un’escursione subacquea alle MaldiveCinque subacquei italiani sono morti alle Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu.
Turisti italiani morti durante un'immersione alle Maldive: un padovano tra le 5 vittime. Esploravano una grotta a 50 metri di profonditàPADOVA - Un padovano tra i cinque italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Cinque turisti italiani, scomparsi durante un'immersione da una barca da ... ilgazzettino.it
Maldive, muoiono cinque turisti italiani durante un’immersione. Tra le vittime una genoveseL'incidente si è verificato nell'atollo di Vaavu. La Farnesina sta prendendo contatto con i familiari delle vittime ... ilsecoloxix.it