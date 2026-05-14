Anche una vittima padovana tra i cinque italiani annegati alle Maldive

Un cittadino italiano originario di Padova si trova tra le cinque persone decedute alle Maldive durante un’immersione subacquea. La notizia arriva nelle ore successive al ritrovamento dei corpi, mentre le autorità locali stanno indagando sulle cause del tragico incidente. Le vittime, tutte italiane, erano in vacanza sull’atollo e stavano praticando attività subacquea quando si sono verificati i decessi. Le autorità italiane hanno avviato verifiche per accertare eventuali responsabilità o condizioni che abbiano contribuito all’accaduto.

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