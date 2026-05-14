anche salemme in versiliana show il 19 luglio

Il Festival della Versiliana, alla sua 47ª edizione, si prepara ad accogliere un nuovo evento il 19 luglio, con la partecipazione di Salemme. Il cartellone già comprende numerosi spettacoli e incontri, e l’arrivo di questo artista aggiunge un altro momento di interesse alla programmazione estiva. La rassegna si conferma come uno degli appuntamenti culturali più seguiti della zona, attirando un pubblico numeroso e appassionato.

Il ricco cartellone della 47ª edizione del Festival della Versiliana continua ad arricchirsi di appuntamenti di prestigio in grado di attirare un numeroso pubblico. Ad animare il palco del teatro all’aperto ci sarà infatti anche l’attore e comico, nonché regista e sceneggiatore napoletano Vincenzo Salemme (nella foto) con "Lo spettacolo della mia vita", diretto e interpretato dallo stesso Salemme. La tappa è in programma il 19 luglio e sarà una serata speciale con cui l’artista festeggerà insieme al pubblico 50 anni di teatro. Anche questa data, inoltre, come tante altre già inserite nel palinsesto del festival, è a cura di Live emotion group (Leg).🔗 Leggi su Lanazione.it

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