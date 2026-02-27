In Versiliana anche De André Cazzullo e Branduardi

La 47ª edizione del Festival della Versiliana si arricchisce con due nuove date programmate per agosto. Tra gli eventi confermati ci sono un concerto con il duo formato da Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi, e un'altra serata con Cristiano De André. Le prenotazioni sono aperte e l'organizzazione sta definendo i dettagli finali delle iniziative.

Prende sempre più forma la 47^ edizione del Festival della Versiliana. Dai pini di viale Morin vengono infatti annunciate due nuove date, entrambe ad agosto, di cui una con il duo Aldo Cazzullo-Angelo Branduardi e l'altra con Cristiano De André. "Si tratta di nuove anticipazioni di un cartellone che stiamo costruendo con attenzione – spiega la presidente della Fondazione Paola Rovellini – scegliendo il fior fiore dell'offerta insieme al nostro direttore artistico Marco Marchesi. Un programma ricco e vario per un'edizione capace di unire offerta culturale e grande spettacolo nel segno della tradizione del Festival". La prima data, a cura di...