L'ex segretaria del MiC Proietti | Giuli mi ha licenziato con una mail non me ne faccio una ragione

L'ex segretaria particolare del Ministero della Cultura, Elena Proietti, ha dichiarato di essere stata licenziata tramite una PEC. Proietti, nota sostenitrice del partito meloniano, è stata rimossa dall’incarico insieme al collega Emanuele Merlino dal ministro Giuli. La comunicazione del licenziamento è avvenuta tramite email certificata, senza ulteriori spiegazioni fornite.

"Sono stata licenziata attraverso una pec", così l'ex segretaria particolare del MiC e meloniana di ferro, Elena Proietti, che il ministro Giuli ha rimosso dal suo incarico assieme al collega Emanuele Merlino. "Non so il motivo. Non me ne faccio una ragione", dice. "Dispiace per il lavoro fatto".🔗 Leggi su Fanpage.it

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