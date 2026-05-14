Anche Pescara avrà la Consulta giovanile | avviato l' iter di ascolto in Comune per definire il regolamento
A Pescara si avvia la creazione di una Consulta giovanile, con l’obiettivo di stilare un regolamento dedicato. Durante una riunione della commissione consiliare Statuto, Regolamenti e Nuovo Comune, tenutasi il 12 maggio e presieduta da un consigliere del Partito Democratico, si è parlato dell’avvio dell’iter di ascolto in Comune per definire le modalità di questa iniziativa. L’obiettivo è coinvolgere i giovani nelle decisioni amministrative.
Il Comune di Pescara a lavoro per la nascita della Consulta giovanile che abbia un suo regolamento. Di questo si è parlato nel corso della commissione consiliare permanente Statuto, Regolamenti e Nuovo Comune di Pescara del 12 maggio presieduta dal consigliere Pd Marco Presutti, che della.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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