Anche Pescara avrà la Consulta giovanile | avviato l' iter di ascolto in Comune per definire il regolamento

A Pescara si avvia la creazione di una Consulta giovanile, con l’obiettivo di stilare un regolamento dedicato. Durante una riunione della commissione consiliare Statuto, Regolamenti e Nuovo Comune, tenutasi il 12 maggio e presieduta da un consigliere del Partito Democratico, si è parlato dell’avvio dell’iter di ascolto in Comune per definire le modalità di questa iniziativa. L’obiettivo è coinvolgere i giovani nelle decisioni amministrative.

Il Comune di Pescara a lavoro per la nascita della Consulta giovanile che abbia un suo regolamento. Di questo si è parlato nel corso della commissione consiliare permanente Statuto, Regolamenti e Nuovo Comune di Pescara del 12 maggio presieduta dal consigliere Pd Marco Presutti, che della.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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