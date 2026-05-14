Anche lui tra le vittime Maldive morto il famoso imprenditore | aveva cambiato vita pochi anni fa

Un imprenditore noto per aver avviato una nuova vita negli ultimi anni è deceduto nelle Maldive. Poco tempo fa aveva abbandonato la carriera nel settore aziendale per dedicarsi a nuove attività legate alla pelle e all'apertura di orizzonti diversi. La sua morte si aggiunge alle vittime di un incidente avvenuto in quelle isole, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulla causa. La notizia ha suscitato attenzione tra amici e conoscenti che avevano seguito il suo percorso di cambiamento.

Era uno di quelli che, a un certo punto, si guarda allo specchio e decide di ricominciare da capo. Via la scrivania, addio ai numeri, benvenuto sale sulla pelle e orizzonti aperti. Una scelta che sembrava un sogno realizzato. E che invece, all’improvviso, si è trasformata in una storia dolorosa. Nelle ultime ore il suo nome è rimbalzato tra gruppi social, chat e messaggi di cordoglio: un pezzo d’Italia lontano da casa, in uno dei luoghi che associamo alle vacanze perfette. Ma lì, tra acqua cristallina e immersioni, è successo qualcosa che ha spezzato tutto. Da banche e finanza a una vita tra onde e bombole. Si chiamava Gianluca Benedetti, originario del Padovano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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