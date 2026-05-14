Anche a maggio meno assunzioni nel Piacentino | in tutto 2mila580 Previsioni negative per il trimestre
A maggio, nel territorio piacentino, sono state registrate circa 2.580 nuove assunzioni, segnando un'ulteriore diminuzione rispetto ai mesi precedenti. Le previsioni per il trimestre indicano un andamento negativo, con le imprese che continuano a ridurre il numero di contratti di lavoro avviati. La tendenza alla contrazione sembra confermata anche in questo mese, riflettendo una riduzione complessiva delle opportunità occupazionali nella zona.
Si conferma, anche in maggio, la tendenza alla contrazione dei nuovi contratti che le imprese piacentine intendono attivare. Le previsioni indicano la stipula di 2.580 nuovi contratti, un dato che segnerebbe una riduzione di 50 unità rispetto allo stesso mese del 2025, con un calo dell’1,9%. Ne. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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