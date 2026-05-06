Aziende a guida straniera nel Piacentino si conferma il calo di fine anno | sono 266 in meno

Nel primo trimestre dell'anno, nel territorio piacentino, si è registrato un calo del 6,6% delle imprese gestite da aziende a guida straniera, pari a 266 unità in meno rispetto al periodo precedente. Questa diminuzione conferma la tendenza osservata a fine dicembre, con una flessione che si mantiene stabile nel corso dei primi tre mesi dell’anno.

Imprese piacentine guidate da stranieri, calo del 6,6% nel primo trimestre dell'anno, flessione identica a quella segnata alla fine del dicembre scorso. Ne parlano le analisi dell'Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell'Emilia, basate su dati Infocamere.Oggi a Piacenza si.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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