Lavoro oltre 16mila assunzioni nel trimestre maggio-luglio

Nel trimestre maggio-luglio 2026, le imprese italiane hanno effettuato più di 16.000 assunzioni. Le previsioni indicano un andamento positivo per i mesi successivi, con un incremento delle nuove assunzioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I dati sono stati comunicati dagli enti statistici e sono stati raccolti attraverso le rilevazioni delle aziende del settore privato.

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Previsioni positive sul fronte delle assunzioni da parte delle imprese nel trimestre maggio-luglio 2026. Secondo i dati elaborati dalla Camera di commercio, gli ingressi previsti (entrate per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per attivazioni di forme di lavoro flessibile) nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, sono 42.400. Gli ingressi previsti nel mese di aprile sono complessivamente 13.810 in forte crescita, di cui 8.300 a Rimini e 5.510 a Forlì-Cesena. Il dato rappresenta un ulteriore balzo in avanti il 28,6% del dato regionale, corrispondente a sua volta all’8.9% degli ingressi previsti in Italia (544.000), incidenza pressoché costante.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavoro, oltre 16mila assunzioni nel trimestre maggio-luglio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Lavoro: a febbraio oltre 2800 assunzioni nel pisano Lavoro: oltre 4mila assunzioni ad aprile a Novara e nel Vco, i settori che offrono più postiL'Alto Piemonte si prepara a un aprile di assunzioni, ma la strada per le imprese resta in salita. Argomenti più discussi: Lavoro, oltre 16mila assunzioni nel trimestre maggio-luglio; Occupazione, previste 42mila assunzioni tra maggio e luglio nelle province di Forlì-Cesena e Rimini; Sicuritalia assume 200 guardie giurate con contratto stabile. Lavoro, a maggio previste 544mila assunzioni, 1,7 mln entro luglioSono 544.100 le entrate programmate dalle imprese nel mese di maggio, mentre nel trimestre maggio-luglio il fabbisogno complessivo raggiunge 1,7 ... ildiariodellavoro.it