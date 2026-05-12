Lavoro oltre 16mila assunzioni nel trimestre maggio-luglio
Nel trimestre maggio-luglio 2026, le imprese italiane hanno effettuato più di 16.000 assunzioni. Le previsioni indicano un andamento positivo per i mesi successivi, con un incremento delle nuove assunzioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I dati sono stati comunicati dagli enti statistici e sono stati raccolti attraverso le rilevazioni delle aziende del settore privato.
Previsioni positive sul fronte delle assunzioni da parte delle imprese nel trimestre maggio-luglio 2026. Secondo i dati elaborati dalla Camera di commercio, gli ingressi previsti (entrate per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per attivazioni di forme di lavoro flessibile) nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, sono 42.400. Gli ingressi previsti nel mese di aprile sono complessivamente 13.810 in forte crescita, di cui 8.300 a Rimini e 5.510 a Forlì-Cesena. Il dato rappresenta un ulteriore balzo in avanti il 28,6% del dato regionale, corrispondente a sua volta all’8.9% degli ingressi previsti in Italia (544.000), incidenza pressoché costante.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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