Un tecnico ha commentato che per ottenere la vittoria è necessario mantenere un ritmo costante per tutta la partita, non limitarsi a trenta minuti. Il coach ha anche attribuito la sconfitta a errori nei rimbalzi e ha sottolineato che ci sono aspetti positivi da cui ripartire. La squadra ha perso l’opportunità di accedere alle semifinali, nonostante un percorso senza sconfitte, e già il giorno successivo tornerà a giocare al Pala Del Mauro.

Fallisce il match-point, sfuma l’accesso alle semifinali con percorso netto, ma domani è già di nuovo tempo di calcare il parquet del Pala Del Mauro. Contro una squadra che in gara-tre ha dominato a rimbalzo. "Complimenti ad Avellino – spiega coach Attilio Caja –, è stato più bravo di noi, avanti per più di tre quarti. Partita molto combattuta e loro hanno avuto qualche giocata migliore della nostra, ma metterei in risalto i loro rimbalzi: di solito sono una nostra prerogativa, ma i 19 rimbalzi offensivi di Avellino sono il dato che ha deciso la partita". Saggiato il clima campano serve subito resettare la sconfitta. "Domani abbiamo un’altra opportunità.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’analisi del tecnico: "Per vincere qui bisogna correre per tutta la gara, non solo per trenta minuti». Caja: "Sconfitta nata a rimbalzo. Ripartiamo dagli aspetti positivi»

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