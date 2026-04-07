Carlo Ancelotti non sarà CT dell'Italia | rinnova col Brasile e fa aumentare lo stipendio dello staff

Carlo Ancelotti non diventerà il nuovo allenatore della nazionale italiana di calcio. La federazione brasiliana ha confermato il rinnovo del contratto con l’allenatore, che ora durerà fino al 2030. L’accordo è stato definito completo, con i dettagli ancora da perfezionare. La decisione mette fine alle ipotesi di un suo passaggio in Italia come commissario tecnico. Nel frattempo, lo staff dell’allenatore ha visto un aumento dello stipendio.

Nessuna possibilità di vedere Carlo Ancelotti prossimo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. La Federcalcio brasiliana ha accelerato i tempi e concluso l'accordo per il rinnovo fino al 2030: "Siamo d'accordo su tutto, siamo oramai ai dettagli", hanno fatto sapere da Oltreoceano. Con Ancelotti che ha ottenuto l'unica richiesta fatta: l'aumento dello stipendio per i propri collaboratori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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"Mi risulta che Carlo #Ancelotti sarebbe molto disponibile ad allenare la Nazionale dopo i Mondiali" Pruzzo a Radio Radio x.com