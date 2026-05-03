Dopo il Gran Premio di Miami, il sesto e settimo posto ottenuto dalla Ferrari nel campionato di Formula 1 del 2026 ha deluso gli analisti, considerando gli aggiornamenti portati in pista. Frederic Vasseur ha dichiarato di essere insoddisfatto e di riconoscere che ci sono problemi da risolvere, specificando che le aree di difficoltà sono note. La squadra continua a lavorare per migliorare le prestazioni, anche se i risultati finora non sono stati quelli sperati.

Sesto e settimo posto per la Ferrari nel GP di Miami, appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Un risultato deludente per la Rossa che non ha trovato alla fine quella consistenza in gara che si aspettava, in relazione ai tanti aggiornamenti introdotti in Florida. Il problema essenziale della SF-26 non è tanto legato al telaio e al rendimento in curva, quanto alla power unit. Il differenziale coi motorizzati Mercedes è importante e nella lotta la Rossa paga dazio, specialmente quando si tratta di azionare l'” Overtake-mode “. Di questo e di altro ha parlato ai microfoni di Sky Sport il Team Principal del Cavallino Rampante, Frederic Vasseur. “ Non sono contento.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Frederic Vasseur: “Non sono contento, abbiamo dei problemi da risolvere e sappiamo in quali aree”

Notizie correlate

L’analisi di Frederic Vasseur: “Mercedes è stata più veloce di noi, non ci sono problemi tra Hamilton e Leclerc”La Ferrari lascia Shanghai con sensazioni simili a quelle maturate una settimana prima a Melbourne.

I problemi da risolvere subito. Troppa burocrazia e poche risorse. I coltivatori sono scesi in piazzaL’agricoltura (lo dimostra il Documento Unico di Programmazione di Empoli, esteso per certi settori all’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa) è...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Vasseur: Questi sorpassi non sono artificiali, lo era il DRS; F1, Vasseur: A Miami la Ferrari con novità su aerodinamica, ma non siamo i soli...; L’amarezza di Vasseur: Dobbiamo capire…Leclerc non è contento? Nemmeno io; Vasseur confida nell'ADUO per Ferrari Ci fidiamo della FIA, e basta vedere i dati per farsi un'idea.

Vasseur: Questi sorpassi non sono artificiali, lo era il DRSIl team principal della Ferrari ha sottolineato tutto il suo apprezzamento per il nuovo ciclo regolamentare della Formula 1 ... formulapassion.it

Frederic Vasseur fiducioso: Andiamo meglio in gara, continuiamo a spingereTerza e sesta posizione per le Ferrari nelle qualifiche del GP di Miami, appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito creato attorno all'Hard Rock ... oasport.it

L'ANALISI DI FRED Il team principal della Rossa, Frederic #Vasseur, ha analizzato a termine delle qualifiche del #MiamiGP il gap prestazionale tra la #Ferrari e i principali rivali di Mercedes e Red Bull Ha dato chiarimenti anche in merito al lavoro che ve - facebook.com facebook