Ancelotti cala il bis Mondiale Rinnovo UFFICIALE col Brasile | Giorno storico

Carlo Ancelotti ha firmato un nuovo contratto con la federazione brasiliana, che lo lega alla nazionale fino al 2030. L’annuncio ufficiale è arrivato dalla CBF, definendo il 66enne come uno dei più grandi allenatori della storia. La notizia ha suscitato sorpresa tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, considerando anche alcune aspettative di vedere Ancelotti sulla panchina della nazionale italiana. La firma rappresenta un momento importante per il tecnico e per il calcio brasiliano.

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