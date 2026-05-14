Ancelotti cala il bis Mondiale Rinnovo UFFICIALE col Brasile | Giorno storico
Carlo Ancelotti ha firmato un nuovo contratto con la federazione brasiliana, che lo lega alla nazionale fino al 2030. L’annuncio ufficiale è arrivato dalla CBF, definendo il 66enne come uno dei più grandi allenatori della storia. La notizia ha suscitato sorpresa tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, considerando anche alcune aspettative di vedere Ancelotti sulla panchina della nazionale italiana. La firma rappresenta un momento importante per il tecnico e per il calcio brasiliano.
Qualcuno aveva sperato nel suo arrivo sulla panchina della Nazionale italiana, invece Carlo Ancelotti si incolla su quella del Brasile. La Federcalcio brasiliana ha appena ufficializzato il rinnovo del suo CT fino al 2030. Se tutto va bene, l’ex tecnico di Milan e Real Madrid disputerà ben due Mondiali alla guida della Selecao: quello che inizierà a breve in USA e Canada e, tra quattro anni, quello in SpagnaPortogalloMarocco. “Il Brasile continua sotto la guida di uno dei più grandi allenatori della storia! – recita l’entusiastica nota social della Federazione – Impegno, continuità e fiducia per portare la Selezione Brasiliana ancora più lontano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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