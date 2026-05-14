Anastasio Bertuccio il ricordo di Cedro alla città

Un ricordo di Anastasio Bertuccio emerge nella città, rivivendo la figura che ha lasciato un’impronta significativa nella storia civile di Reggio Calabria. La memoria di questa persona viene condivisa attraverso parole che ne descrivono il contributo alla comunità e il ruolo che ha avuto nel tempo. La città si prepara a ricordare questa figura, mantenendo vivo il suo nome tra i cittadini e le iniziative che celebrano il suo operato. La narrazione si concentra sui fatti e sulle testimonianze legate alla sua presenza nella vita locale.

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Anastasio Bertuccio, il ricordo di una figura che ha segnato la storia civile di Reggio Calabria. Il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria esprime profondo cordoglio per la scomparsa del generale Anastasio Bertuccio, figura che ha attraversato con autorevolezza e dedizione la vita istituzionale, culturale e civile della città. Nella nota ufficiale, la Coordinatrice della Città Metropolitana, Ersilia Cedro, lo definisce “uomo di Stato per vocazione e militare dei Carabinieri per percorso”, capace di unire disciplina, senso delle istituzioni e un amore viscerale per la propria terra. Una vita dedicata allo Stato e alla conoscenza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Anastasio Bertuccio, il ricordo di Cedro alla città ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Festa della donna, alla Città delle Illusioni promozioni e una foto ricordo in omaggioIl weekend del 7 e 8 marzo, la Città delle Illusioni celebra tutte le donne con un biglietto scontato che comprende ingresso, l'aperitivo “Mimosa... Societa’ storica catanese: visita del piano nobile di Palazzo Nicotra BertuccioSicilia Gaia in collaborazione con la Società Storica Catanese, organizza una visita guidata dedicata alla Casa-Museo (sede dell’associazione) presso...