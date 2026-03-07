Festa della donna alla Città delle Illusioni promozioni e una foto ricordo in omaggio

Nel weekend del 7 e 8 marzo, alla Città delle Illusioni si svolge una promozione speciale dedicata alla Festa della Donna. Le visitatrici possono acquistare un biglietto scontato che include l’ingresso, un aperitivo chiamato “Mimosa Illusion”, una foto stampata con il Selfie Mirror e un omaggio. L’evento mira a offrire un’occasione di festeggiamento e divertimento per tutte le donne che partecipano.

Il weekend del 7 e 8 marzo, la Città delle Illusioni celebra tutte le donne con un biglietto scontato che comprende ingresso, l'aperitivo "Mimosa Illusion", una foto stampata con il Selfie Mirror e un simpatico omaggio per tutte le visitatrici.