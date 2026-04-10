All' asta la concessione per l' ostello Dante ma in Consiglio comunale è scontro aperto fra sindaco e Ancisi

Il Comune di Ravenna ha annunciato l'assegnazione all'asta della concessione d'uso dell'ex ostello Dante, situato in via Nicolodi nella zona Darsena. La durata della concessione è di 25 anni. Nel corso del Consiglio comunale si sono verificati confronti accesi tra il sindaco e un consigliere dell'opposizione, senza che vengano diffuse dichiarazioni ufficiali sui motivi di questa disputa.

Il Comune di Ravenna mette all'asta in concessione d'uso per 25 anni l'ex ostello Dante di via Nicolodi, in Darsena. Con una base di canone annuo di 30mila euro, ritenuta "congrua" a fronte di ingenti lavori di riqualificazione quantificati in 600mila euro. La relativa delibera è stata approvata. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Santa Marta, il Consiglio comunale allunga a 50 anni la concessione per il nuovo polo ItsSi è aperta giovedì 15 gennaio la prima seduta del Consiglio comunale di Verona del 2026, avviata in un clima solenne con l’esecuzione dell’Inno di... Acciai Speciali Terni, la richiesta: “Un Consiglio comunale aperto sull’accordo di programma”I Consiglieri comunali Pierluigi Spinelli, Michele Di Girolamo, Emidio Gubbiotti e Leonardo Patalocco hanno avanzato la proposta Un Consiglio... Temi più discussi: All'asta la concessione per l'ostello Dante, ma in Consiglio comunale è scontro aperto fra sindaco e Ancisi; Gara pubblica per riaprire l’ostello: 30mila euro di canone annuo come base d’asta; Ostello Dante: via libera in Consiglio comunale all’iter per arrivare al bando di gestione; DEMANIO. DAL COMUNE ASTA PER 26 BOX E POSTI AUTO IN LOCAZIONE O CONCESSIONE. Ex Ostello Dante. Iniziato il confronto per il bando: concessione da 25 anniUna concessione da 25 anni, a 30 mila euro all’anno, con oneri gestionali, di manutenzione e spese varie a carico del gestore. Presentato in commissione consiliare il bando per la concessione d’uso de ... ravennawebtv.it Concessioni demaniali all’asta. La giunta approva l’atto di indirizzoLa delibera adottata per avviare le procedure di evidenza pubblica In attesa di interventi del Governo. Le indicazioni indirizzate al dirigente a cui spetterà formulare i bandi e definire sub-criteri ... lanazione.it Un mazzo di fiori di gelato per voi. Al Caffè Dante di via Dante a Milano. - facebook.com facebook Torino, minaccia di gettarsi dal ponte di corso Dante: salvato dagli agenti di polizia x.com