Innovazione giuridica e amministrativa a Villa Filippina amministratori di condominio a confronto

Sabato 11 aprile si è concluso a Villa Filippina il Convegno Regionale Naca dedicato all’innovazione giuridica e amministrativa nel settore condominiale. L'evento ha visto la partecipazione di amministratori di condominio provenienti da diverse zone, che hanno discusso delle recenti riforme legislative e delle novità nel campo della gestione condominiale. La giornata ha offerto un confronto tra esperti e professionisti sul tema delle nuove normative e delle pratiche amministrative aggiornate.

Sabato 11 Aprile a Villa Filippina si è concluso il Convegno Regionale Naca (National Association Condominium Administration) sull'innovazione giuridica e amministrativa e sulle nuove riforme. Tanti i professionisti presenti che hanno dato un valido contributo, diretti dalla presidente nazionale.🔗 Leggi su Palermotoday.it "Stop Tassa Etica”, a Villa Filippina confronto pubblico su porno, diritti e libertà individualiUn confronto pubblico e strutturato sulla cosiddetta “tassa etica”, sul funzionamento reale delle piattaforme digitali come OnlyFans e sulla tutela... Responsabilità amministrativa, in Prefettura esperti e amministratoriTempo di lettura: 2 minutiGrande partecipazione e platea gremita nel Salone degli specchi Prefettura per l’incontro dedicato alla “Riforma della...